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Irina Baeva Recibirá 2 Millones y Medio de Pesos al Ganar Demanda

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Laura Bozzo tiene que pagar 2 millones y medio de pesos a Irina Baeva y Gabriel Soto, esto como parte de la indemnización de la demanda que perdió contra la expareja. Sin embargo, la conductora señala que, con la única que tiene que saldar cuentas es con la actriz rusa y pide al actor busca otra manera de obtener dinero.
“Venga la alegría” habló con Laura, mientras arribaba al aeropuerto de la CDMX; ahí fue cuestionada acerca del dinero que aún no entrega a Baeva y Soto, por la demanda por daño moral, difamación y acoso que ganaron, pues ya ha pasado poco más de un año de que las autoridades dictaran esa resolución. Y aunque, la conductora de «Laura en América» suele molestarse mucho cuando ese tema le es tocado, esta ocasión indicó que sí tiene que responder por lo sucedido con Irina, pero puntualizó que, a su parecer, no le debe nada a Gabriel Soto.
“Perdón, sorry, disculpen, yo tuve un problema con Irina, no con él, yo con él no me he metido, el problema fue con Irina, es Irina a la que le compete, a él no, que trabaje, mi rey… anda, de repente, si haces una pelea, te va mejor”, indicó. También replicó una de las frases que Irina usa, cada que es cuestionada acerca de este proceso, y señaló que no era un tema del que ella pudiera hablar y que sólo sus abogados están capacitados para hacerlo. SUN

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