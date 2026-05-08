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Vadhir Derbez Responde a Acusaciones Sobre Presunto Abuso

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La grabación de un video musical ha puesto a Vadhir Derbez en medio de una fuerte polémica; y es que, el actor y cantante está siendo acusado de presunto abuso sexual por una modelo que participó en el clip. De acuerdo con información revelada, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Delitos sexuales el pasado 2 de abril. En sus declaraciones, la chica acusa al hijo de Eugenio Derbez de haberla besado y tocado sin su consentimiento.
Ante la gravedad de esta situación, Vadhir no sólo negó los supuestos hechos; sino que afirmó que detrás del caso existe un intento de extorsión. Durante una entrevista para el programa «De primera mano», el actor se rehusó a entrar en detalles sobre los señalamientos en su contra, sin embargo, aclaró que cuenta con todas las pruebas para demostrar su inocencia.
“No quiero decir mucho, pero sí estoy dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, solo quiero que se clarifique”, dijo.
Por su parte, el abogado Enrique González Casanova, afirmó que se enteraron del caso no por una notificación oficial; sino por una serie de mensajes en los que les exigían dinero. “Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez de diferentes celulares, y también por Instagram, pidiéndole dinero porque había cometido un abuso sexual contra una señorita”, explicó.
Según la defensa, las personas detrás de estos mensajes también les compartieron extractos de la supuesta carpeta de investigación y advirtieron que si no entregaban 350 mil dólares detendrían al famoso. SUN

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