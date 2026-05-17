GIRA EN EL SURESTE: Presidenta Claudia Sheinbaum culmina actividades en Campeche y Yucatán en donde inauguró el gran hospital Dr. Agustín O’Horán del IMSS Bienestar
Del 15 al 17 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó diversas inauguraciones en materia de salud, educación y alimentación para el bienestar:
🏫 Yucatán:
* En Mérida: Cortó el listón del Bachillerato Tecnológico No. 305 para mil 80 estudiantes e inauguró el Hospital Dr. Agustín O’Horán del IMSS Bienestar
* En Kanasín: Inauguró la Universidad Rosario Castellanos, abriendo mil 300 nuevos lugares para estudiantes.
* En Progreso: Supervisó las obras de carga del Tren Maya, inauguró el Hospital Naval de Yukalpetén y encabezó la entrega del antiguo hospital de la SEMAR al ISSSTE.