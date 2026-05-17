Organismos No Gubernamentales Alertan Sobre Deficiencias en Atención Migratoria

* Señalan Falta de Asesoría Jurídica Para los Extranjeros.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2026.- En medio del creciente flujo migratorio que se registra en la frontera sur del país, Organismos No Gubernamentales siguen encabezando labores de acompañamiento y defensa en favor de personas migrantes que permanecen en Tapachula, Chiapas, enfrentando múltiples dificultades para regularizar su situación legal en México.

Como parte de estas acciones, el estudiante de la maestría en Defensa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Néstor Gutiérrez Gutiérrez, informó que actualmente realizan encuestas y recopilación de testimonios de personas migrantes de distintas nacionalidades para documentar las problemáticas que enfrentan desde su lugar de origen hasta su llegada a Tapachula.



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Uno de los principales problemas detectados es la falta de atención por parte de las instituciones migratorias, explicó, situación que obliga a miles de personas a permanecer durante semanas o meses en largas filas y en condiciones inhumanas, sin acceso suficiente a orientación jurídica o apoyo institucional.Señaló que muchas personas migrantes sobreviven en situación de calle debido a la desorganización y lentitud de los procesos administrativos, afectando no solo su integridad física y emocional, sino también la dinámica social y económica de la ciudad, donde cada vez existe mayor presión sobre servicios públicos, espacios comunitarios y actividades comerciales.Durante las entrevistas realizadas, los migrantes coincidieron en denunciar la burocracia excesiva y la falta de personal capacitado para brindar atención adecuada, especialmente a quienes no hablan español y requieren asistencia en su propio idioma.Néstor Gutiérrez destacó que estas investigaciones permiten evidenciar las deficiencias estructurales del sistema migratorio mexicano y subrayó la importancia de fortalecer la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad, al tratarse de un sector altamente vulnerable.Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para priorizar políticas humanitarias y mejorar la atención institucional en Tapachula, ciudad que continúa siendo uno de los principales puntos de concentración migratoria en el país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros