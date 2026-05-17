Dan 13 Años de Prisión a “El Barbas” por Crimen Organizado

Ciudad de México; 16 de Mayo de 2026.- Hugo Enrique Cruz Hernández, «El Barbas», identificado como enlace en cárteles como el del Golfo, Sinaloa, Tepito y el Nuevo Imperio, fue sentenciado a 13 años cuatro meses de cárcel por delincuencia organizada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha institución reportó que un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Guanajuato, lo declaró culpable de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud (con funciones de administración, dirección y supervisión).

En febrero de 2024, efectivos de la FGR y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Cruz Hernández en la calle La Fragua, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y era considerado enlace de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Unión Tepito y Nuevo Imperio en el tráfico internacional de drogas. Es originario de Tamaulipas.

En tanto, señaló, a Jorge Luis Mejía Arroyo, alias «El Primo», se le impuso una pena de seis años ocho meses de prisión por el mismo delito, pero sin funciones de administración, dirección y supervisión.

Mejía Arroyo fue detenido en el Estado de México en febrero de 2024. Ambos sentenciados cumplirán su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12 «CPS Guanajuato», localizado en el municipio de Ocampo, Guanajuato. Sun