Impulsan Soluciones Técnicas y Fortalecen Atención en el Sector Eléctrico de la Región Costa

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y agilizar los procesos relacionados con el sector eléctrico en la región Costa de Chiapas, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad, donde se abordaron diversos temas técnicos y operativos de interés para profesionistas y usuarios.
La reunión fue encabezada por el presidente del colegio, Ernesto Hernández Rodríguez, quien destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y coordinada con la CFE para atender de manera más eficiente las necesidades relacionadas con trámites, proyectos eléctricos y procesos técnicos que impactan tanto al sector empresarial como a la ciudadanía.
En la mesa de trabajo se analizaron mecanismos para mejorar la atención técnica, reducir tiempos en procedimientos administrativos y fortalecer el intercambio de información entre el gremio de ingenieros y las áreas operativas de la CFE, permitiendo avanzar hacia soluciones más ágiles y eficientes.
Ernesto Hernández Rodríguez subrayó que estas acciones representan un beneficio directo para el desarrollo económico y social de la región, ya que una mejor coordinación institucional permite impulsar proyectos productivos, facilitar inversiones y garantizar servicios eléctricos más eficientes para empresas y población en general.
Asimismo, destacó que el CIMECCH continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración con dependencias e instituciones estratégicas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo profesional de los ingenieros y contribuir al crecimiento ordenado del sector eléctrico en la Costa de Chiapas.
Finalmente, reiteró que el trabajo conjunto entre organismos profesionales y la CFE es fundamental para atender los retos actuales en materia energética y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros