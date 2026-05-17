Impulsan Soluciones Técnicas y Fortalecen Atención en el Sector Eléctrico de la Región Costa

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y agilizar los procesos relacionados con el sector eléctrico en la región Costa de Chiapas, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad, donde se abordaron diversos temas técnicos y operativos de interés para profesionistas y usuarios.

La reunión fue encabezada por el presidente del colegio, Ernesto Hernández Rodríguez, quien destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y coordinada con la CFE para atender de manera más eficiente las necesidades relacionadas con trámites, proyectos eléctricos y procesos técnicos que impactan tanto al sector empresarial como a la ciudadanía.



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Durante el encuentro participaron el ingeniero José Antonio, jefe de la Oficina de Solicitudes de Planeación, así como el ingeniero Iván Jafet, jefe del Departamento de Operación, quienes atendieron las inquietudes planteadas por integrantes de la Mesa Directiva y agremiados del Colegio.En la mesa de trabajo se analizaron mecanismos para mejorar la atención técnica, reducir tiempos en procedimientos administrativos y fortalecer el intercambio de información entre el gremio de ingenieros y las áreas operativas de la CFE, permitiendo avanzar hacia soluciones más ágiles y eficientes.Ernesto Hernández Rodríguez subrayó que estas acciones representan un beneficio directo para el desarrollo económico y social de la región, ya que una mejor coordinación institucional permite impulsar proyectos productivos, facilitar inversiones y garantizar servicios eléctricos más eficientes para empresas y población en general.Asimismo, destacó que el CIMECCH continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración con dependencias e instituciones estratégicas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo profesional de los ingenieros y contribuir al crecimiento ordenado del sector eléctrico en la Costa de Chiapas.Finalmente, reiteró que el trabajo conjunto entre organismos profesionales y la CFE es fundamental para atender los retos actuales en materia energética y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros