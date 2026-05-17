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Registros sin Tapa Ponen en Riesgo a Peatones en Tapachula

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*Habitantes Denuncian Accidentes, Lesiones y Peligro de Descargas Eléctricas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo de 2026.- Registros de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas de telecomunicaciones que permanecen sin tapa o en malas condiciones se han convertido en un peligro constante para peatones en distintos sectores de Tapachula, principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad.
Vecinos denunciaron que estas estructuras deterioradas representan verdaderas trampas urbanas, especialmente para personas adultas mayores, niñas, niños y ciudadanos con discapacidad, quienes diariamente arriesgan su integridad al caminar por banquetas dañadas o parcialmente destruidas.
La presidenta de la colonia San Caralampio, Marcela Rubio Pereira, señaló que múltiples personas han sufrido caídas, golpes, lesiones graves e incluso riesgos de descargas eléctricas derivadas del mal estado en que se encuentran los registros pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad y Telmex.

Los desperfectos llevan meses e incluso años sin ser atendidos, pese a que ciudadanos han realizado diversos reportes a las empresas responsables para solicitar mantenimiento y reparación de las tapas dañadas o inexistentes, indicó.
Además del riesgo físico para la población, los registros abiertos son utilizados frecuentemente como depósitos de basura, generando contaminación, malos olores y una mala imagen urbana en una de las zonas con mayor movilidad comercial y turística de Tapachula.
Habitantes consideraron que esta problemática también tiene un impacto económico, debido a que afecta la movilidad peatonal, perjudica a comercios establecidos y genera gastos médicos para personas accidentadas.
Comerciantes y vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades y a las empresas responsables para coordinar acciones inmediatas de reparación y mantenimiento preventivo, antes de que ocurra un accidente de consecuencias mayores.
Finalmente, ciudadanos coincidieron en que garantizar banquetas seguras y espacios públicos dignos es parte fundamental del bienestar social y del desarrollo urbano que demanda la población tapachulteca. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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