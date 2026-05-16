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Eduardo Ramírez reconoce al DIF Chiapas por impulsar espacios recreativos y deportivos a favor de las familias

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En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la señora Sofía Espinoza Abarca, inauguró la ludoteca, el lactario y la cancha de futbol siete para las actividades del Mundialito Social, en las instalaciones del DIF Chiapas. En ese marco, el mandatario agradeció a las trabajadoras y los trabajadores de esta institución por la labor sensible y humanista que realizan, al tiempo de reconocer el esfuerzo institucional para concretar este tipo de inversiones, las cuales fortalecen la infraestructura y los servicios del DIF Chiapas.

Por su parte, Sofía Espinoza agradeció al gobernador por impulsar acciones con sentido social que fortalecen la integración familiar, la recreación deportiva y el bienestar emocional de la niñez y la juventud, señalando que la inauguración de estos espacios busca beneficiar tanto a las y los trabajadores como a las familias que realizan trámites en la institución.

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