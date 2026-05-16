Eduardo Ramírez reconoce al DIF Chiapas por impulsar espacios recreativos y deportivos a favor de las familias

• Junto a la señora Sofía Espinoza, inauguró la cancha de futbol siete, el lactario y la ludoteca

En un ambiente de alegría y entusiasmo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca y de sus hijas Renata y Grecia, encabezó la inauguración de la ludoteca, el lactario y la cancha de futbol siete para las actividades del Mundialito Social, en las instalaciones del DIF Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

En este marco, el mandatario agradeció a las trabajadoras y los trabajadores del DIF Chiapas por la labor sensible y humanista que realizan en beneficio de las personas que más lo necesitan. También reconoció el esfuerzo institucional para concretar este tipo de inversiones, las cuales fortalecen la infraestructura y los servicios de esta importante institución.

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Tras recorrer los nuevos espacios de asistencia social, recreación y deporte, el gobernador y Sofía Espinoza convivieron con niñas, niños y sus familias, quienes disfrutaron de distintas actividades y de la presencia de exfutbolistas profesionales de los clubes América y Jaguares de Chiapas.

Ramírez Aguilar anunció que, además de este Mundialito Social impulsado por el DIF Chiapas, su administración continuará promoviendo el futbol en todo el estado como parte del impulso rumbo a la Copa Mundial 2026.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca señaló que la inauguración de la cancha deportiva, el lactario y la ludoteca busca ofrecer espacios dignos tanto para las y los trabajadores como para las familias que realizan trámites en la institución. Asimismo, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar acciones con sentido social que fortalecen la integración familiar, la recreación deportiva y el bienestar emocional de la niñez y la juventud, mediante el trabajo coordinado con instituciones, sociedad civil y voluntariados.

“Cuando nos ocupamos de construir espacios dignos para nuestras niñas y niños, también estamos construyendo paz, porque encuentran lugares seguros para recrearse, convivir y crecer lejos de las adicciones y la violencia”, expresó. Al mismo tiempo, convocó a la población a trabajar con empatía, solidaridad y compromiso en favor de las comunidades más necesitadas del estado, así como a seguir promoviendo entornos sanos y seguros para las nuevas generaciones.

En representación de la procuradora federal de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Fabiola Salas Ambriz, la directora general de Coordinación y Políticas, Fanny Gutiérrez Rosario, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez y a Sofía Espinoza por su compromiso con la niñez y la adolescencia, al generar espacios seguros que fomentan el deporte y la convivencia, como este Mundialito Social, el primero que se organiza fuera de la Ciudad de México.

Destacó que el futbol no pertenece únicamente a las grandes canchas o a los grandes estadios, sino que es para todas y todos, y comienza desde espacios como los que hoy impulsa el Gobierno de Chiapas, dejando claro que para el DIF estatal el bienestar de la niñez es una prioridad. En ese sentido, refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para que más proyectos de este tipo puedan concretarse.

Los exfutbolistas profesionales de Jaguares de Chiapas, Lucio Filomeno, y del Club América, Paul Aguilar, agradecieron la invitación y reconocieron el compromiso de las instituciones públicas para respaldar las causas sociales y humanistas que impulsa el Gobierno de Chiapas.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, reconoció la visión integral del DIF Estatal al promover espacios donde el deporte contribuya al bienestar y crecimiento de niñas, niños y jóvenes. Asimismo, exhortó a madres y padres de familia a respaldar los sueños de sus hijas e hijos, al señalar que actividades como el futbol fortalecen valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia.

Estuvieron presentes la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; la jefa de Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chiapas, Hanna Monsiváis Lehne; el presidente de la Fundación Toledo, Gerardo Toledo Coutiño; la diputada local por el Distrito I, Marcela Castillo Atristain; así como niñas y niños e invitados especiales.