Destaca Sheinbaum Buenos Resultados en Materia de Turismo

Arribaron 26.2 Millones de Visitantes Internacionales en Marzo de 2026

Ciudad de México; 15 de Mayo de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México está de moda ya que en materia de turismo siguen los buenos resultados con cifras históricas en el primer trimestre de 2026 con la llegada de 26.2 millones de visitantes internacionales, un 10.2 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

“México tiene una gran reputación en el mundo, México es un referente por su pueblo principalmente, pero también por el momento político que estamos viviendo y el deseo del pueblo de México de transformar a su país. Entonces eso llega más al mundo que cualquier noticia falsa, porque además la mentira llega un momento en el que se repite tanto que diría desde la perspectiva de Goebbels: ‘una mentira dicha muchas veces, puede convertirse en verdad’, pero en este caso son tantas las noticias falsas tan seguido que no tienen que ver con lo que estamos viviendo que también tiene un límite, tanta promoción de noticias falsas. Además del gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Turismo, Josefina (Rodríguez Zamora) es buenísima y todo su equipo”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo».

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el objetivo con el Plan México es que el país se convierta en el quinto país más visitado en el mundo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que en el primer trimestre del 2026 los visitantes internacionales tuvieron una derrama económica de 10 mil 287 millones de Dólares (mdd), llegaron 12.66 millones de turistas internacionales, es decir 6.7 por ciento más; 3.63 millones de pasajeros en cruceros, un 7.8 por ciento más con una derrama económica de 317 mdd.

Destacó que sólo en marzo de 2026 se alcanzaron cuatro récords históricos:

*Visitantes internacionales: 9.37 millones, un 11.9 por ciento más que en marzo de 2025

*Turistas internacionales: 4.49 millones, un aumento del 7.1 por ciento.

*Cruceristas: 1.30 millones de pasajeros, 14.9 por ciento más.

*Derrama económica de cruceristas: de 113.82 mdd, lo que representa un crecimiento del 17.7 por ciento respecto a 2025.

Agregó que en marzo de 2026 los países con mayor crecimiento en llegada de turistas internacionales son: México con 7.1 por ciento; España con 3.3 por ciento más; Estados Unidos con 3.6 por ciento; Canadá con 6.3 por ciento; Colombia con 5.3 por ciento.

Además, de enero a marzo de 2026, llegaron 31.14 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que es 34 mil pasajeros más que en el 2025, destacando un aumento del 34 por ciento en la llegada de turistas desde España; de 23.1 por ciento de Colombia; de 17.6 por ciento de Italia; de 16.4 por ciento de Reino Unido; de 15.5 por ciento de Francia; de 9.6 por ciento de Canadá; de 9.6 por ciento de Brasil y de 6.2 por ciento de Corea del Sur.

Señaló que entre enero y marzo de este año se transportaron a 32 mil 809 pasajeros extranjeros en el Tren Maya, un 40 por ciento más que en 2025; además 47.3 millones de personas fueron atendidas en los diferentes aeropuertos, lo que representa 65 mil pasajeros más respecto al mismo periodo en el 2025.

Sumando a que el turismo nacional también crece con 25.8 millones de mexicanos y mexicanas llegando a cuartos de hotel, es decir 147 mil turistas más que en 2025.

Rodríguez Zamora, destacó que en la edición 50 del tianguis turístico en Acapulco se logró un 12.7 por ciento más visitantes comparado con su anterior versión en 2024 en el puerto; 26 por ciento más expositores; 137 por ciento más ventas, de las que el 10 por ciento fueron de experiencias comunitarias y cinco rutas aéreas internacionales.

Asimismo, puntualizó que en la relación con China la meta es que para 2029, se coloque en el mercado emisor número 10 de turistas. Actualmente se realizan 155 millones de viajes internacionales al año y en 2025, 107 mil turistas chinos visitaron México.

Para el incremento se implementará el “Sello Cerca de China” que se trata de una certificación; la presencia digital permanente en Weibo, Wechat y Red Note; y se aumenta la presencia internacional en ferias turísticas. Boletín Oficial