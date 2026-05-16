Xi Jinping Visitará Estados Unidos Para Abordar Temas de Economía

* Devolverá la Visita de Trump a China.

El presidente de China, Xi Jinping, hará en el otoño boreal una visita a Estados Unidos por invitación de su colega estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes (15.05.2026) el ministro chino de Exteriores, Wang Yi. Wang habló con los medios de comunicación locales al término de la visita de dos días de Trump a Pekín, según informó la agencia china Xinhua.

«Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño. Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances», dijo el jefe de la diplomacia china.

Según Wang, los dos jefes de Estado acordaron además «mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas».

El ministro chino de Exteriores dijo que, durante la visita que concluyó este viernes y que calificó de «histórica», Xi y Trump «mantuvieron una comunicación franca, profunda, constructiva y estratégica sobre temas clave relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como con la paz y el desarrollo mundiales», en un momento en que «el mundo atraviesa rápidos cambios y se encuentra en una nueva encrucijada».

«VIEJO AMIGO»

Wang también anunció que China y Estados Unidos acordaron continuar implementando «todos» los tratados comerciales firmados hasta la fecha y poner en marcha consejos sobre el comercio y las inversiones. «Las delegaciones lograron resultados globalmente positivos, incluyendo seguir implementando todos los consensos alcanzados en reuniones previas», declaró Wang.

El presidente estadounidense concluyó una visita de dos días a Pekín cuyo objetivo era buscar la estabilidad entre las dos grandes potencias mundiales. El viaje estuvo marcado por las disrupciones económicas de la guerra de Irán. El encuentro entre ambos estuvo marcado por la sintonía y Trump calificó su visita a China de «muy exitosa», y volvió a presentar a Xi como un «viejo amigo» con el que mantiene una «buena relación».