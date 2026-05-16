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Ex Secretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se Entregan a Autoridades de EEUU

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*- Ambos Ex Funcionarios Comparecieron Ante la Corte de USA, Donde se Declararon Inocentes
*- Se les Acusa de Conspiración y Nexos con el Cártel de Sinaloa
*- EEUU Anuncia Visita de una Comitiva a México por Temas de Seguridad

*EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ CONGELAMIENTO DE CUENTAS DE ROCHA MOYA Y OTROS PERSONAJES INVESTIGADOS POR VINCULOS CON EL NARCO.

El exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, señalado por tener presuntos vínculos con el narcotráfico, se entregó a las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, reveló una persona familiarizada con el caso.
Díaz decidió entregarse horas después de que autoridades estadounidenses detuvieron en Arizona al exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, un ?aliado del gobernador con licencia, Rubén Rocha, quien más tarde el viernes compareció ante un juez federal en la fronteriza ciudad de Tucson, según consta en registros judiciales.

Gerardo Mérida fue acusado el mes pasado de tener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto con otro grupo de exfuncionarios y funcionarios, incluyendo a Rocha Moya y a un senador del partido Morena.
Mérida Sánchez ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024. En México, el Gabinete de Seguridad informó en un mensaje en X que Mérida ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo cruzando el punto fronterizo de Nogales con el fronterizo estado Arizona, donde quedó bajo custodia.
Tanto Rocha Moya, como Gerardo Mérida fueron señalados en una acusación formal revelada en el tribunal federal de Manhattan el 29 de abril de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación indicó que la lucha de Washington contra los cárteles se estaba ampliando más allá de las investigaciones a grupos criminales para incluir a políticos, una escalada significativa que podría aumentar las tensiones entre los dos países.
Rocha, integrante de Morena, negó los cargos y ?afirmó que se trataba de un ataque contra ?el movimiento político que gobierna el país. El 2 de mayo solicitó licencia al cargo, afirmando que lo hacía con «la conciencia tranquila». Sheinbaum ?declaró a fines de abril que no protegería a nadie que hubiera cometido un delito, pero añadió: «Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político».
El gobierno mexicano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.
Según la acusación, Mérida recibió sobornos de los hijos del ahora encarcelado cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de avisarles con antelación de las redadas policiales en los laboratorios de drogas.
El ?abogado de oficio que representó a Mérida en el proceso de Tucson no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
CONGELAN CUENTAS DE ROCHA MOYA
Y OTROS LIGADOS AL NARCO
Fuentes directivas del sector bancario confirmaron a EL UNIVERSAL el bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos de nexos con grupos criminales.
Según las fuentes consultadas, desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las instituciones financieras del país.
Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios.
«No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento», precisó la mandataria esta mañana.
Durante los últimos días, medios de comunicación dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya y sus hijos, así como a otros funcionarios presuntamente ligados con narcotraficantes.Sun

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