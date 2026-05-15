El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la presentación de la Estrategia Estatal
para la Prevención y Atención ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026,
donde convocó a las instituciones federales, estatales y municipales a trabajar de manera
conjunta para fortalecer integralmente las acciones preventivas, con el objetivo de reducir
riesgos y salvaguardar el patrimonio, la integridad y la vida de la población.
En ese marco, llamó a priorizar la supervisión y el mantenimiento de caminos y puentes
para garantizar la conectividad vial en todas las regiones. Pidió verificar escuelas,
hospitales, espacios y edificios públicos; identificar zonas para la instalación de refugios
temporales; agilizar las labores de limpieza y desazolve de ríos y arroyos; impulsar
campañas de concientización sobre prevención y reforzar las recomendaciones de
protección civil, entre otras tareas comunitarias.
Eduardo Ramírez coordina estrategia estatal de protección civil para temporada de lluvias y ciclones tropicales
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la presentación de la Estrategia Estatal