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Cruz Roja Tapachula Fortalece Atención Prehospitalaria

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*Adquieren Nuevos Equipos y Uniformes

Tapachula, Chiapas.– La Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula presentó los resultados de la campaña “Amor en Rojo”, iniciativa que permitió la adquisición y entrega de nuevos uniformes, cascos de protección y un desfibrilador para reforzar las labores del personal de socorro y atención prehospitalaria.
Durante la presentación realizada en la sala de juntas de la delegación, directivos de la institución destacaron que los recursos obtenidos fueron posibles gracias al respaldo de la ciudadanía, así como al apoyo de diversos medios de comunicación que contribuyeron con la difusión de esta campaña solidaria.

Asimismo, agradecieron a todas las personas que aportaron y participaron en esta causa, resaltando que el nuevo equipamiento permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los paramédicos y mejorar la atención en situaciones de emergencia.
La directiva de la Cruz Roja señaló que estas acciones representan un avance importante para continuar brindando servicios de auxilio y atención médica a la población tapachulteca, especialmente en momentos donde la demanda de emergencias y rescates continúa en aumento.
De igual manera, reiteraron su compromiso con la transparencia en la aplicación de los fondos recaudados, dando a conocer el destino de cada aportación realizada durante la campaña “Amor en Rojo”. EL ORBE / CARLOS MONTES

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