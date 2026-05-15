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Supervisa Yamil Melgar Avance del 90 por Ciento en Obra de la 1ª Norte

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*Se Brinda Mejor Movilidad a la Población.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, supervisó el avance del 90 por ciento de la obra de rehabilitación de pavimentación hidráulica y obras inducidas que se ejecutan en la 1ª avenida Norte, entre Central y 11ª calle Oriente de la colonia Centro.

Acompañado del secretario de Obras Públicas Municipales, William Antonio Penagos Caballero, el Edil verificó los trabajos de pavimentación hidráulica en seis cuadras, equivalentes a 5 mil 399 metros cuadrados; además de la instalación de mil 290 metros lineales de guarniciones de concreto y mil 574 metros cuadrados de banquetas.
Durante el recorrido, también constató la instalación de 541 metros lineales de red de drenaje sanitario, descargas, tomas domiciliarias y red de agua entubada, así como la próxima colocación de 28 luminarias que fortalecerán la imagen urbana y brindarán mayor seguridad y tranquilidad a las familias del sector y zonas aledañas.
El Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de continuar impulsando obras integrales que mejoren la movilidad, los servicios básicos y la calidad de vida de la poblaciónBoletín Oficial

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