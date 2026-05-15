Sheinbaum Descarta que UIF Congele Cuentas Bancarias a Empresarios

Anuncia Programa Para Reincorporar a Científicos a Actividades Académicas

Ciudad de México; 14 de Mayo.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró a empresarios del país que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha congelado cuentas bancarias a integrantes del sector y subrayó que el objetivo del Gobierno Federal es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos financieros ilícitos.

Al abundar sobre la reunión que sostuvo este miércoles con representantes empresariales, la mandataria señaló que uno de los temas abordados fue la percepción de «falta de certidumbre» para la inversión en México.



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Ante ello, sostuvo que su administración está dispuesta a atender las inquietudes del sector, particularmente en materia de simplificación de trámites y certeza regulatoria.«En el tema de la UIF, de que se congelan las cuentas, no, si no le estamos congelando las cuentas a ningún empresario. Queremos atender la delincuencia organizada, persiguiendo el dinero, que siempre se ha dicho. No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien. Y si hay algún error, pues inmediato hay un esquema para que se resuelva», afirmó.Sheinbaum consideró que la confianza de los inversionistas también depende del mensaje que se proyecte ellos sobre el país, y llamó a todos los sectores a contribuir a fortalecer la imagen de México en el exterior.«En la medida que todos hablen bien de México, pues va a haber más inversiones», expresó al criticar que son los mismos empresarios quién divulgan que hay «falta de certidumbre».La Presidenta añadió que gobernar implica dialogar, reconocer diferencias y construir acuerdos para impulsar el desarrollo económico y atraer mayores inversiones al país.Sheinbaum Anuncia Programa Para Reincorporar a CientíficosLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la implementación de un programa para científicos que se mudaron a otro país y quieran incorporarse a actividades académicas en México para que puedan impartir clases a distancia, dirigir tesis y puedan regresar una vez al año al país.«Durante una época hubo el programa de repatriación de cerebros, donde se daban recursos para que vinieran y una plaza de investigación. Hay mexicanas y mexicanos que están viviendo ya en otro país, no quieren regresar a vivir a México porque ya hicieron sus familias, se casaron con alguien que no es mexicano, mexicana. Pero quieren seguir teniendo relación con México», dijo.Durante la conferencia matutina de este jueves 14 de mayo, la jefa del Ejecutivo mencionó que para este programa se destinarán pocos recursos económicos, sin embargo, manifestó su deseo de ampliar presupuesto para proyectos de investigación.«Vamos a abrir ese programa, ya se los adelanté, porque queremos que todas esas mexicanas y mexicanos que están en el mundo entero, porque están en todos lados, que sigan teniendo contacto con México y que las instituciones académicas y los estudiantes jóvenes, se beneficien de ese vínculo con mexicanas y mexicanos. Entre otras acciones, ese tiene muy poquito recurso, no requiere mucho», expresó.Ante demandas de científicos del país, la mandataria destacó que este año se aumentó el presupuesto a 7 mil millones de pesos para la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez.«Rosaura, los puedo atender yo, pero Rosaura es muy buena y muy sensible. Es una científica muy reconocida también y pueden acercarse a ella. Aumentamos en 7 mil millones de pesos el presupuesto para Ciencia y Humanidades este año de algunos ahorros que hicimos de otros lados y van a permitir varios proyectos», afirmó. Sun