Eduardo Ramírez coordina estrategia estatal de protección civil para temporada de lluvias y ciclones tropicales

 Convocó a trabajar de manera coordinada para reducir riesgos y salvaguardar a la

población

Durante la presentación de la Estrategia Estatal para la Prevención y Atención ante la

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el gobernador Eduardo Ramírez

Aguilar convocó a las instituciones federales, estatales y municipales a trabajar de manera

coordinada para fortalecer integralmente las acciones preventivas, con el objetivo de

reducir riesgos y salvaguardar el patrimonio, la integridad y la vida de la población.

En ese contexto, el mandatario llamó a priorizar la supervisión y el mantenimiento de

caminos y puentes para garantizar la conectividad vial en todas las regiones. Asimismo,

pidió verificar escuelas, hospitales, espacios y edificios públicos; identificar zonas para la

instalación de refugios temporales; agilizar las labores de limpieza y desazolve de ríos y

arroyos; impulsar campañas de concientización sobre prevención y reforzar las

recomendaciones de protección civil, entre otras tareas comunitarias.

Ramírez Aguilar agradeció a las Fuerzas Armadas y a las instancias del Gobierno de

México por sumarse a esta estrategia preventiva y demostrar su compromiso con el

pueblo de Chiapas. De igual forma, reiteró el exhorto a los 124 municipios de la entidad,

especialmente de las regiones Istmo Costa y Soconusco, para mantenerse atentos y no

bajar la guardia ante el inicio de la temporada de lluvias.

El comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, señaló que el objetivo

del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional es preservar la vida de las personas.

Explicó que, con un despliegue de 15 mil elementos, están preparados para brindar apoyo

en caso de desastres naturales en Chiapas mediante el Plan DN-III-E, que contempla

acciones de prevención, auxilio y recuperación.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que se fortalecerán

las acciones de prevención y atención de emergencias mediante una fuerza de tarea

especializada, brigadistas y mayores reservas estratégicas de ayuda humanitaria en las

regiones con mayor vulnerabilidad. Asimismo, anunció que Chiapas será el primer estado

del país en contar con un sistema de monitoreo en tiempo real de ríos y niveles de agua,

lo que permitirá anticipar riesgos y agilizar evacuaciones ante posibles contingencias.

El superintendente de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad Zona Tuxtla,

Adalberto Hernández Aguilar, presentó el plan de contingencias de la CFE para la

temporada de lluvias y ciclones en Chiapas, el cual contempla acciones preventivas,

evaluación de daños y restablecimiento del servicio eléctrico, entre otras medidas. Explicó

que la entidad forma parte de la División de Distribución Sureste y que actualmente se

encuentran en la etapa preventiva, con preparación de personal, materiales y

coordinación interinstitucional.

La encargada de la Dirección General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la

Conagua, Claudia Chanona Flores, informó que este año se destinarán 7 millones de

pesos al mantenimiento de las estaciones meteorológicas prioritarias. En ese sentido,

subrayó la importancia de que los ayuntamientos revisen la infraestructura hidráulica para

evitar obstrucciones en cauces de ríos, arroyos y estructuras de cruce. Añadió que se han

realizado pruebas de operación en las presas Rosendo Salazar, en Cintalapa, y El Portillo,

en La Concordia. Precisó que actualmente La Angostura y Malpaso registran un 57 por

ciento de llenado, por lo que se encuentran en condiciones óptimas para esta temporada.

Durante su participación vía remota, la jefa del Departamento de Hidrometeorología del

Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Yendi Álvarez Chacón, presentó la

perspectiva climatológica para los próximos trimestres del año y destacó un inicio normal

de la temporada de lluvias. Detalló que se prevé la presencia de entre 18 y 21 ciclones

tropicales en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, además de probabilidades de lluvias

durante mayo y junio. Advirtió que continuarán las rachas de viento y que en la zona

costera las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius.

Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María

Rodríguez Ovando; la directora general del Centro de la Secretaría de Infraestructura,

Comunicaciones y Transportes en Chiapas, Janette Cosme Vásquez; los secretarios de

Salud, Omar Gómez Cruz; y de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala; el

subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente

e Historia Natural, Jorge Constantino Kanter. Asimismo, las y los titulares del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; de la

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas; de la Comisión

Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando

Farro José; y del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, José Luis

Sánchez García; el secretario del Consejo Directivo Estatal de Bomberos de Chiapas,

Marco Antonio Sánchez Guerrero; el delegado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas,

Ángel Francisco Tovar Serrano; y el coordinador del Fondo de Fomento Agropecuario de

la Secretaria del Campo, Héctor Álvarez de León, entre otros.