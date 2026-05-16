FGE y SSPyTM detienen a presuntos responsables de lesiones en riña y portación de arma sin licencia

• Por hechos ocurridos el 16 de mayo de 2026, en Tuxtla Gutiérrez

• Ninguno de los detenidos forma parte de la FGE

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, detuvieron a Jorge “N” y Antonio «N», como presuntos responsables de lesiones en riña y a Rogelio «N», como presunto responsable del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sin licencia, en su modalidad de portación, cometidos contra quien o quienes resulten ofendidos y la sociedad, por hechos ocurridos este 16 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez.

De esta forma, se inició una carpeta de investigación y se aseguró un arma de fuego tipo escuadra con siete cartuchos calibre .38 milímetros y un cargador.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

La Fiscalía General del Estado informa que ninguna de las personas detenidas forma parte de esta institución, y refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.