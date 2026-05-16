Adolescentes Convierten Carretera a Puerto Madero en Pista Clandestina

• Las competencias ocurren entre las 22:00 horas y la medianoche, en el tramo comprendido entre Cantón Leoncillos y el entronque de Cuatro Milpas.

Tapachula Chiapas 15 de mayo 2026.- La carretera Tapachula Puerto Madero se ha transformado durante las noches en una peligrosa pista clandestina donde adolescentes realizan carreras de motocicletas sin ninguna medida de seguridad, poniendo en riesgo su vida y la de otros automovilistas.

De acuerdo con habitantes de la zona, las competencias ocurren entre las 22:00 horas y la medianoche, en el tramo comprendido entre Cantón Leoncillos y el entronque de Cuatro Milpas, una recta de aproximadamente tres kilómetros que carece de vigilancia por parte de la Guardia Nacional División Caminos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.