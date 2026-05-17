Mujeres Empresarias Impulsan el Emprendimiento con Sentido Social en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2026.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, María de Lourdes Santos Zozaya, aseguró que el emprendimiento en la región del Soconusco debe enfocarse en aprovechar el potencial productivo del campo y en la creación de negocios con impacto social y económico para las comunidades.

Durante una entrevista, destacó que la principal vocación económica de la región continúa siendo la actividad primaria, por lo que consideró fundamental que las nuevas generaciones impulsen proyectos orientados a transformar productos agrícolas y agregar valor a la producción local.

Tapachula y la región cuentan con una amplia riqueza en productos del campo, dijo, situación que representa una gran oportunidad para que jóvenes emprendedores desarrollen empresas innovadoras relacionadas con agroindustria, transformación de alimentos y servicios especializados.

Sin embargo, reconoció que solo un bajo porcentaje de emprendedores logra consolidarse y mantenerse dentro de un mercado cada vez más competitivo, debido a factores como la falta de financiamiento, asesoría estratégica y permanencia empresarial.

A pesar de ello, señaló que actualmente existen alternativas para acceder a recursos económicos, no únicamente mediante instituciones bancarias o programas gubernamentales, sino también a través de organismos internacionales y fondos que respaldan proyectos con enfoque social y comunitario.

Santos Zozaya indicó que los proyectos con sentido humano y que benefician directamente a sectores vulnerables, tienen mayores posibilidades de recibir respaldo de organismos nacionales e internacionales interesados en fomentar el desarrollo económico sostenible.

Asimismo, destacó que la participación de las mujeres en el ámbito empresarial continúa creciendo de manera importante en el país.

Informó que el Capítulo Tapachula de AMEXME está integrado actualmente por 43 empresas lideradas por mujeres, mientras que a nivel nacional la organización cuenta con presencia en los 32 Estados de la República Mexicana mediante más de 77 capítulos.

Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer la cultura emprendedora entre jóvenes y mujeres, al considerar que el desarrollo de nuevos negocios genera empleos, dinamiza la economía regional y abre oportunidades para el crecimiento social y productivo del Soconusco. EL ORBE/ JC