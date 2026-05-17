domingo, mayo 17, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalMujeres Empresarias Impulsan el Emprendimiento con Sentido Social en Tapachula
Local

Mujeres Empresarias Impulsan el Emprendimiento con Sentido Social en Tapachula

0
23

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2026.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, María de Lourdes Santos Zozaya, aseguró que el emprendimiento en la región del Soconusco debe enfocarse en aprovechar el potencial productivo del campo y en la creación de negocios con impacto social y económico para las comunidades.
Durante una entrevista, destacó que la principal vocación económica de la región continúa siendo la actividad primaria, por lo que consideró fundamental que las nuevas generaciones impulsen proyectos orientados a transformar productos agrícolas y agregar valor a la producción local.
Tapachula y la región cuentan con una amplia riqueza en productos del campo, dijo, situación que representa una gran oportunidad para que jóvenes emprendedores desarrollen empresas innovadoras relacionadas con agroindustria, transformación de alimentos y servicios especializados.
Sin embargo, reconoció que solo un bajo porcentaje de emprendedores logra consolidarse y mantenerse dentro de un mercado cada vez más competitivo, debido a factores como la falta de financiamiento, asesoría estratégica y permanencia empresarial.
A pesar de ello, señaló que actualmente existen alternativas para acceder a recursos económicos, no únicamente mediante instituciones bancarias o programas gubernamentales, sino también a través de organismos internacionales y fondos que respaldan proyectos con enfoque social y comunitario.
Santos Zozaya indicó que los proyectos con sentido humano y que benefician directamente a sectores vulnerables, tienen mayores posibilidades de recibir respaldo de organismos nacionales e internacionales interesados en fomentar el desarrollo económico sostenible.
Asimismo, destacó que la participación de las mujeres en el ámbito empresarial continúa creciendo de manera importante en el país.
Informó que el Capítulo Tapachula de AMEXME está integrado actualmente por 43 empresas lideradas por mujeres, mientras que a nivel nacional la organización cuenta con presencia en los 32 Estados de la República Mexicana mediante más de 77 capítulos.
Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer la cultura emprendedora entre jóvenes y mujeres, al considerar que el desarrollo de nuevos negocios genera empleos, dinamiza la economía regional y abre oportunidades para el crecimiento social y productivo del Soconusco. EL ORBE/ JC

Artículo anterior
Impulsan Soluciones Técnicas y Fortalecen Atención en el Sector Eléctrico de la Región Costa
Artículo siguiente
Organismos No Gubernamentales Alertan Sobre Deficiencias en Atención Migratoria
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA HOSPITAL GENERAL DR. AGUSTÍN O’HORÁN

Al Instante staff - 0
Comunicado 209/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA HOSPITAL GENERAL DR. AGUSTÍN O'HORÁN EN BENEFICIO DE UN MILLÓN 200 MIL PERSONAS; ARRANCA IMSS BIENESTAR EN YUCATÁN *...
Leer más

Inauguración del Hospital General «Dr. Agustín O’Horán» IMSS-Bienestar. Mérida, Yucatán

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Inauguración del Hospital General Dr. Agustín O’horán IMSS Bienestar, que encabeza la Presidenta Constitucional...
Leer más

Mónica Celebró una Noche Inolvidable

Al Instante staff - 0
La distinguida Mónica Hernández, celebró un aniversario más de vida en medio de una elegante y alegre velada que estuvo colmada de cariño, buenos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV