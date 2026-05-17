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Soberanía Nacional no se Debe Utilizar Para Defender a Funcionarios: MJMG

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* El Abogado Manuel de Jesús Márquez Considera que el Estado Mexicano no Debe Defender a Personajes Señalados Públicamente por Presuntos Nexos con Actividades Ilícitas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2026.- El abogado postulante, Manuel de Jesús Márquez González lanzó fuertes cuestionamientos contra la postura del Gobierno Federal frente a los recientes señalamientos realizados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de actores políticos mexicanos con el crimen organizado.
Durante una entrevista, el también maestro universitario consideró que el Estado Mexicano no debe utilizar el argumento de la soberanía nacional para defender a personajes señalados públicamente por presuntos nexos con actividades ilícitas, ya que -afirmó- no representa el sentir de toda la población mexicana.
Márquez González señaló que existe molestia social por la defensa política hacia funcionarios y exfuncionarios relacionados con investigaciones y acusaciones surgidas desde cortes estadounidenses, particularmente en temas vinculados al narcotráfico y producción de fentanilo.
El jurista aseguró que la ciudadanía enfrenta un creciente desgaste institucional derivado de la percepción de impunidad, opacidad y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, situación que también impacta de manera directa en la estabilidad económica y la confianza de inversionistas y sectores productivos.
Asimismo, criticó la utilización de programas sociales con fines electorales y afirmó que la población debe exigir representantes auténticos que prioricen el interés colectivo y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Durante sus declaraciones, también hizo referencia a presuntas irregularidades administrativas y financieras en distintos niveles de gobierno, incluyendo actores políticos de Chiapas, señalando que la transparencia y la rendición de cuentas continúan siendo una demanda pendiente de la sociedad.
El abogado sostuvo que el clima de polarización política y las acusaciones de corrupción afectan la percepción nacional e internacional sobre México, generando preocupación en diversos sectores sociales y económicos.
Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos, legisladores y autoridades de los tres niveles de Gobierno para actuar con responsabilidad y garantizar instituciones más transparentes, al considerar que el país necesita recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la legalidad para enfrentar los retos sociales y económicos que vive actualmente la nación. EL ORBE/ JC

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