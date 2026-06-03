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Concluyen trabajos de pavimentación en la 8ª Oriente de Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 03 de junio de 2026.- A pocas horas de darse por concluidos los trabajos de rehabilitación y pavimentación de la 8ª Calle Oriente, conocida por la población como el Periférico, esta importante vialidad presenta ya una nueva imagen que beneficiará a miles de automovilistas y peatones que transitan diariamente por la zona.

La obra comprende el tramo que va desde la 13ª Avenida Sur hasta la 5ª Avenida Sur, donde se realizaron trabajos de mejoramiento de la carpeta asfáltica, contribuyendo a una circulación más segura y eficiente.

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La 8ª Oriente es considerada una de las principales arterias viales de Tapachula, ya que permite desahogar el tránsito vehicular de diversas zonas de la ciudad y conecta importantes sectores comerciales, habitacionales y de servicios, por lo que su rehabilitación era una de las demandas más recurrentes de los automovilistas.

Durante un recorrido realizado este miércoles alrededor de las 09:00 horas, se pudo constatar que los trabajos se encuentran en su etapa final, observándose una vialidad renovada y prácticamente lista para ser utilizada en su totalidad por la ciudadanía.

Se espera que esta obra contribuya a mejorar la movilidad urbana, agilizar el flujo vehicular y reducir los problemas ocasionados por el deterioro que presentaba esta importante vía de comunicación.

EL ORBE/CARLOS MONTES

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