La Unach se consolidará como un pilar fundamental de la educación superior: Eduardo Ramírez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con Oswaldo Chacón Rojas, a quien felicitó por su designación como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para el periodo 2026-2030. Asimismo, reconoció su liderazgo, capacidad y compromiso con la educación superior, cualidades que, dijo, han contribuido al fortalecimiento de la máxima casa de estudios de la entidad.

Durante el encuentro, el mandatario aseguró que, en la Nueva ERA, la Unach continuará consolidándose como un pilar fundamental en la formación de nuevas generaciones y en la transformación educativa de Chiapas.