Yazz Ramírez impulsa jornada de concientización ambiental a través del encuentro “Un Planeta, Una Voz”

El pasado domingo cientos de personas, entre familias, niñas, niños y jóvenes, se dieron cita en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez para participar en “Un Planeta, Una Voz”, una iniciativa impulsada por la activista Yazz Ramírez con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y promover acciones en favor del cuidado de nuestro entorno.

Desde las 16:00 horas, las y los asistentes disfrutaron de una tarde llena de actividades recreativas y educativas enfocadas en la protección del medio ambiente. Entre ellas destacaron talleres ambientales dirigidos a niñas y niños, espacios de convivencia familiar y dinámicas para fortalecer la cultura del cuidado de la naturaleza.

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Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la adopción de más de 200 árboles que dan inicio a la activación “Que Chiapas Respire”. Las y los asistentes, asumieron el compromiso de contribuir a la reforestación y al fortalecimiento de las áreas verdes en sus comunidades con la adopción de estos árboles del tipo anona, guanabana, tempisque y caimito.

Durante el evento, la activista Yazz Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a las juventudes, a involucrarse activamente en las acciones de conservación ambiental y mantenerse atentas a las próximas jornadas de reforestación que se estarán impulsando en distintos puntos del estado.

“Un Planeta, Una Voz” también contó con la participación artística de Max Tube Juega, Alan Ibarra y Valdo Vinoz, quienes se sumaron a este esfuerzo para transmitir mensajes de conciencia ambiental a través del entretenimiento y la convivencia.

Con este tipo de iniciativas, Yazz Ramírez reafirma su compromiso de generar espacios que inspiren a las nuevas generaciones a participar en la construcción de un Chiapas más consciente, sostenible y comprometido con el cuidado del planeta.