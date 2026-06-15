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Atención población de la Costa de Chiapas

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Autoridades de Protección Civil informan que continuará el fenómeno de mar de fondo en el litoral chiapaneco, generando oleaje elevado, corrientes de arrastre y variaciones repentinas en el nivel del mar.
Se recomienda a la población extremar precauciones y evitar ingresar al mar, especialmente en zonas donde el oleaje se presenta con mayor intensidad. Asimismo, se exhorta a turistas, pescadores y prestadores de servicios a mantenerse atentos a los avisos oficiales.
✅ Evite caminar sobre escolleras, rompeolas y zonas rocosas. ✅ Mantenga vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores en áreas de playa. ✅ Retire embarcaciones menores de zonas de riesgo. ✅ Atienda las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y Capitanía de Puerto.

El mar de fondo puede provocar olas fuertes y corrientes peligrosas incluso cuando las condiciones climáticas aparentan ser favorables. La prevención es fundamental para evitar accidentes.
📢 Manténgase informado a través de los canales oficiales y reporte cualquier situación de emergencia al 911.
Frase de cierre para el video: «La fuerza del mar no siempre es visible. Atienda las recomendaciones y proteja a su familia.» 🌊⚠️ EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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