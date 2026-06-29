Buscan Apoyo para Hacer Llegar 400 Kilogramos de Víveres a Venezuela

• Es parte de la colecta realizada por migrantes y la población en general en la frontera sur de México.

Tapachula, Chiapas; 29 de junio de 2026.– Integrantes de la comunidad venezolana radicada en Tapachula solicitaron el respaldo del Consulado de Venezuela en México, así como de autoridades, empresarios, organizaciones civiles y empresas de logística, para trasladar más de 400 kilogramos de ayuda humanitaria reunida en la ciudad y destinada a las familias afectadas por el reciente sismo que golpeó a Venezuela.

La iniciativa, encabezada por Lidys Bolívar, ha logrado reunir con la solidaridad de ciudadanos tapachultecos y personas de distintas nacionalidades una importante cantidad de pañales, artículos para bebés, medicamentos, material de primeros auxilios y productos de higiene personal.

Sin embargo, los organizadores enfrentan ahora el principal desafío, conseguir los medios para transportar los insumos hacia la Ciudad de México o directamente a territorio venezolano, con el fin de que lleguen a las comunidades damnificadas.

La ayuda ya está lista, lo que necesitamos es hacerla llegar a quienes hoy atraviesan momentos difíciles. No estamos solicitando dinero, sino apoyo para el traslado de los productos recolectados, expresó.

Debido al volumen de donativos recibidos, la campaña suspendió temporalmente la recepción de ropa y concentrará los esfuerzos en medicamentos, insumos médicos y artículos esenciales para bebés, considerados prioritarios en esta etapa de emergencia.

La promotora señaló que numerosos venezolanos residentes en Tapachula viven con preocupación e incertidumbre por la situación de sus familiares, mientras que algunos han enfrentado la pérdida de seres queridos a la distancia.

Asimismo, destacó que la recuperación de las zonas afectadas será compleja debido a las condiciones económicas que atraviesa el país sudamericano.

Ante este panorama, la comunidad venezolana reiteró su llamado a las autoridades competentes para intervenir y facilitar el envío de la ayuda humanitaria, con el propósito de que los insumos lleguen lo antes posible a quienes resultaron afectados por la tragedia.

La colecta continuará este lunes en el Parque Bicentenario de Tapachula a partir de las 18:30 horas, donde únicamente se recibirán medicamentos, material de primeros auxilios y artículos de primera necesidad para bebés.

Se lo pedimos de corazón, esta ayuda es para quienes hoy lo han perdido todo y necesitan de nuestra solidaridad, concluyó Lidys Bolívar. EL ORBE / Nelson Bautista.