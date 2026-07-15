⚽🔥 ¡La gran final está aquí! 🔥⚽
Este domingo 19 de julio vive toda la emoción del encuentro España 🇪🇸 vs Argentina 🇦🇷 en la pantalla grande del Hotel Cabildo’s.
🕧 12:30 hrs del mediodía
Disfruta con tu familia de:
🍿 Snacks deliciosos
🧊 Cubetazos bien fríos
📺 Pantalla gigante
👨👩👧👦 Ambiente 100% familiar
🧸 Servicio de niñera (para niños de 5 años en adelante)
📍 Hotel Cabildo’s
2a Norte #17, a unos pasos del centro y del Sendero Peatonal.
Tapachula, Chiapas.
¡No te pierdas la gran final! Vive la pasión del fútbol con nosotros. ⚽🏆
📲 Reserva tu mesa por WhatsApp y llega con tiempo. ¡Te esperamos!
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