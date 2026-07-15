⚽🔥 ¡La gran final está aquí! 🔥⚽

Este domingo 19 de julio vive toda la emoción del encuentro España 🇪🇸 vs Argentina 🇦🇷 en la pantalla grande del Hotel Cabildo’s.

🕧 12:30 hrs del mediodía



1 de 1

Disfruta con tu familia de:🍿 Snacks deliciosos🧊 Cubetazos bien fríos📺 Pantalla gigante👨‍👩‍👧‍👦 Ambiente 100% familiar🧸 Servicio de niñera (para niños de 5 años en adelante)

📍 Hotel Cabildo’s

2a Norte #17, a unos pasos del centro y del Sendero Peatonal.

Tapachula, Chiapas.

¡No te pierdas la gran final! Vive la pasión del fútbol con nosotros. ⚽🏆

📲 Reserva tu mesa por WhatsApp y llega con tiempo. ¡Te esperamos!

#HotelCabildos #GranFinal #EspañaVsArgentina #Tapachula #PantallaGigante #FútbolEnFamilia #ViveLaFinal