InicioAl Instante¡La gran final está aquí!
Al Instante

¡La gran final está aquí!

0
15

⚽🔥 ¡La gran final está aquí! 🔥⚽

Este domingo 19 de julio vive toda la emoción del encuentro España 🇪🇸 vs Argentina 🇦🇷 en la pantalla grande del Hotel Cabildo’s.

🕧 12:30 hrs del mediodía


Disfruta con tu familia de:
🍿 Snacks deliciosos
🧊 Cubetazos bien fríos
📺 Pantalla gigante
👨‍👩‍👧‍👦 Ambiente 100% familiar
🧸 Servicio de niñera (para niños de 5 años en adelante)

📍 Hotel Cabildo’s
2a Norte #17, a unos pasos del centro y del Sendero Peatonal.
Tapachula, Chiapas.

¡No te pierdas la gran final! Vive la pasión del fútbol con nosotros. ⚽🏆

📲 Reserva tu mesa por WhatsApp y llega con tiempo. ¡Te esperamos!

#HotelCabildos #GranFinal #EspañaVsArgentina #Tapachula #PantallaGigante #FútbolEnFamilia #ViveLaFinal

Artículo anterior
Fiscal General informa el esclarecimiento del homicidio de un elemento de la GN en Huixtla.
Artículo siguiente
Yazmín Ramírez y Yamil Melgar promueven la reforestación.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Pública la SEP el calendario escolar 2026-2027 para educación básica.

Al Instante staff - 0
El ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clases...
Leer más

Yazmín Ramírez y Yamil Melgar promueven la reforestación.

Al Instante staff - 0
* En el marco del programa "Que Chiapas Respire" se sembraron 500 árboles de especies nativas de la región. Tapachula, Chiapas; 15 de julio de...
Leer más

Fiscal General informa el esclarecimiento del homicidio de un elemento de la GN en Huixtla.

Al Instante staff - 0
• Identifican a más participantes en estos lamentables hechos • Esclarecen homicidio de elemento de la Guardia Nacional en Huixtla • Detienen a cuatro personas más por fraude de...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más