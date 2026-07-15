Maestros Jubilados Toman la Unidad Administrativa y Posteriormente son Atendidos por Autoridades

• El inmueble fue liberado tras la promesa de atención a sus demandas.

Tapachula, Chiapas 14 de Julio del 2026.- Maestros jubilados y pensionados de Chiapas tomaron por varias horas la Unidad Administrativa para exigir al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) el cumplimiento de acuerdos previamente firmados y la devolución de recursos que, aseguran, fueron descontados de manera ilegal.

El presidente del Frente Democrático en Defensa del Maestro Jubilado y Pensionado de Chiapas, Luis Manuel Estudillo Franco, explicó que la movilización responde al incumplimiento de una minuta en la que el instituto se comprometió a reintegrar los descuentos aplicados al incentivo del Día del Maestro, recursos que hasta el momento no han sido devueltos.

Horas después, los inconformes fueron atendidos por autoridades y levantaron el plantón que mantenían en los accesos de la unidad administrativa en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.