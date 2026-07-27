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Junto a Eduardo Nájera, Eduardo Ramírez impulsa el deporte y la recuperación de espacios para la niñez y la juventud

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto al exjugador de la NBA, Eduardo Nájera, y al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, inauguró la rehabilitación de una cancha en la colonia San José Terán, como parte de las acciones para recuperar espacios deportivos y recreativos dignos para la niñez y juventud chiapaneca. Durante el evento, convivieron con las familias que asistieron a la apertura de este espacio deportivo, donde el orgullo del básquetbol mexicano también firmó autógrafos.

En ese marco, Ramírez Aguilar señaló que su gobierno promueve la recuperación de espacios recreativos y deportivos en beneficio de la población. A su vez, Eduardo Nájera invitó a niñas, niños y jóvenes a aprovechar la nueva cancha de básquetbol y participar en el campamento que encabezará en Chiapas.

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