Presenta Fiscal General a presuntos responsables de abuso sexual de un niño en Sabanilla, asegura que no habrá impunidad

• La víctima ya fue rescatada y recibe atención especializada

• Tres de los detenidos enfrentarán cargos por pederastia; podrían alcanzar hasta 50 años de prisión

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras el lamentable hecho de agresión sexual cometido en agravio de un niño de identidad reservada, en el municipio de Sabanilla, mismo que fue difundido en redes sociales, la víctima fue rescatada y es atendida por especialistas; además, se detuvo a quienes aparecen en el video, al señalado por grabarlo y difundirlo, y a otro más que presuntamente ayudó a los involucrados.

1 de 5

Al referir que el mismo sábado fue localizada la familia de la víctima, Llaven Abarca apuntó que el niño fue trasladado al municipio de Yajalón, donde permanece bajo resguardo de las autoridades y recibe atención psicológica especializada.

Detalló que las personas detenidas son: Aurelio «N», propietario del terreno donde fueron grabados los hechos y quien somete físicamente al niño; Octavio «N», quien abusa sexualmente del menor de edad; Gabino «N», señalado como la persona que grabó las imágenes y posteriormente las compartió mediante WhatsApp, y Fernando «N», por su presunta participación al ayudar a los involucrados a evadir la acción de la autoridad y alertarlos sobre la presencia de las corporaciones.

Enfatizó que los tres principales involucrados enfrentarán cargos por el delito de pederastia, cuya penalidad podría alcanzar hasta 50 años de prisión y precisó que las investigaciones continúan a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Justicia Indígena y un grupo especial.

“El Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar siempre en todas las mesas de Paz hace un llamado a las autoridades de ser contundentes para poder llevar ante la justicia a todos los delincuentes, principalmente aquellos que atentan contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por eso en Chiapas quien cometa algún delito el único camino que le espera es enfrentar la justicia”, finalizó el Fiscal General.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.