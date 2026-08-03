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Detienen en Sinaloa a «El Tito», feminicida de Beany Lozano; ofrecían medio mdp por localizarlo

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Detienen en Sinaloa a «El Tito», feminicida de Beany Lozano; ofrecían medio mdp por localizarlo
El sujeto detenido era considerado objetivo prioritario en Chiapas
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa autoridades federales detuvieron a José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, considerado objetivo prioritario en Chiapas, quien cuenta con orden de aprehensión por el feminicidio de la joven Beany Lozano, ocurrido en abril de este año.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien ofreciera información que permitiera conocer el paradero del hoy detenido.
El funcionario señaló que esta acción representa un paso importante para esclarecer el caso y que el crimen en contra de la estudiante universitaria, quien tenía apenas 18 años, no quede impune.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-en-sinaloa-a-el-tito-feminicida-de-beany-lozano-ofrecian-medio-mdp-por-localizarlo/?utm_source=web

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