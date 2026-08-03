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Trabajadores de Bienestar bloquean oficinas en Tapachula

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Exigen destitución de delegado

Tapachula, Chiapas 3 de agosto 2026.- Servidores de la Nación y trabajadores de la Región 09 de la Secretaría del Bienestar bloquearon los accesos a las oficinas de la dependencia para exigir la destitución del delegado José Luis Elorza Flores. Los manifestantes denunciaron presuntos abusos de autoridad, hostigamiento laboral, actos de corrupción y trato déspota, por lo que demandaron la intervención de las autoridades competentes para investigar las acusaciones y garantizar un ambiente laboral respetuoso para el personal.EL.ORBE/ Mesa de Redacción

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