Lamentan «Injusticia Social» por Cifra de Rechazados en UNAM

Ciudad de México; 2 de Agosto.- Diputadas y Diputados federales del PAN afirmaron que lo que está ocurriendo con el proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no es solo una falla técnica sino «una profunda injusticia social para miles de jóvenes en todo México».

Por lo anterior, exigieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscar opciones para que esos jóvenes obtengan becas en el extranjero.

La diputada Genoveva Huerta dijo que lo anterior se puede lograr mediante convenios.

«El Gobierno federal debe aprovechar la disposición que tienen diversas organizaciones e instituciones, así como empresas para becar a jóvenes y logren estudiar en el extranjero», indicó.

La legisladora sostuvo que las y los rechazados «pasaron meses estudiando, desvelándose y sacrificando proyectos personales con la ilusión de ganarse un lugar en las aulas Universitarias», por lo que resulta justo que puedan obtener diferentes opciones para continuar sus estudios.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, mencionó que hay múltiples programas de intercambios juveniles en el extranjero en colegios de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia y Alemania, por mencionar algunos.

«Bien podría el gobierno de Claudia Sheinbaum iniciar pláticas con instituciones o empresas para conseguir becas y fomentar el liderazgo juvenil, al ofrecerles, en este momento, a los rechazados de la UNAM o quienes, no logren pasar nuevamente su examen en modalidad presencial, una oportunidad», indicó.

Raúl Torres dijo que la clave es dar opciones en el extranjero hacia una movilidad académica global.

En tanto, Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, mencionó que hoy en día esos jóvenes rechazados enfrentan la frustración de un sueño universitario truncado: «Debido a la opacidad a la filtración de exámenes y el uso indebido de tecnologías durante el examen en línea. No podemos permitir que la meritocracia se ha sustituida por el fraude, ni que la trampa, le quite la oportunidad a quien sí se preparó».

Agregó que, desde Acción Nacional, respaldan la autonomía de la máxima casa de estudios, «pero exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias contra las mafias y empresas que lucrar con la venta de respuestas a servicios fraudulentos».

«No están solos, la educación superior pública debe ser un espacio de excelencia y justicia seguiremos alzando la voz para defender su esfuerzo la honestidad en las aulas y el derecho de cada joven mexicano a competir en igualdad de condiciones», concluyó. Sun