Suspende EU Ataques Contra Irán Mientras Aliados Alistan Acuerdo.

*- Prevén que Este Lunes se Retomen las Negociaciones Para Poner Fin a la Guerra.

*- EEUU e Israel se Están Quedando sin Protección Antimisiles, Revelan Fuentes.

Amán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que sus aliados en Medio Oriente acordaron los parámetros de un arreglo que ponga fin a la guerra con Irán y señaló que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques del Pentágono contra la república islámica.

El republicano añadió que el acuerdo en gestación “incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán.

“Con base en esta solicitud he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo”, afirmó Trump en un mensaje en redes sociales.

Agregó que Israel ha aceptado sumarse a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra.

Horas antes, Washington llamó ayer a sus ciudadanos a estar preparados para abandonar la región en caso de una escalada en el conflicto.



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El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, afirmó en una entrevista con la cadena conservadora Fox News que el “régimen de Irán nunca se ha enfrentado a un presidente como Trump”.Antes del nuevo anuncio del mandatario estadunidense, las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) indicaron que destruyeron tres cazas F-35 que desplegó el Pentágono en suelo jordano, comunicó la agencia de noticias IRNA.También indicaron que como resultado del embate fueron “dañados otros tres”, sostuvo un reporte militar, sin mencionar víctimas mortales o heridos. El CGRI afirmó que sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos un hangar para la reparación y estacionamiento de los F-35.En conversaciones telefónicas con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con el canciller turco, Hakan Fidan, el ministro de asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que su país respondería con firmeza a cualquier “agresión”, al mismo tiempo que abordó las posibles consecuencias de las “acciones desestabilizadoras” de Estados Unidos, expuso la cuenta de Telegram del diplomático.Araghchi comunicó a su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, que cualquier ofensiva por parte de Washington y Tel Aviv, o la participación de países de la región en tales acciones, recibiría una “respuesta proporcionada”.El comandante iraní del cuartel general Jatam al Anbiya, Ali Abdullahi, afirmó en un comunicado que cualquier país que se convierta en un “escudo defensivo” para Wa-shington “se quemará en el fuego de la guerra”, informó RT.Aseguró que el gobierno estadunidense utiliza el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos de los países musulmanes de la región como un “escudo defensivo” para sus fuerzas armadas, mientras fortalece “la maquinaria de guerra y la seguridad del régimen sionista”, calificando al gobierno israelí de “terrorista y asesino de niños”.El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, emitió una nota oficial en la que elogió a los iraníes, a quienes consideró unos “héroes” por resistir el conflicto bélico estadunidense-israelí contra el país, reportó Al Jazeera.En su cuenta de X, aseveró que a pesar de haber soportado “guerras, presión y hostilidades implacables” desde entonces, “el futuro de Irán será moldeado sólo por elEl mandatario situó el inicio de hostilidades en el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, el 31 de julio de 2024, mientras se encontraba en Teherán para asistir a la ceremonia de investidura del propio Pezeshkian.En riesgo la protección antimisiles de IsraelEl jefe del comando Europeo de Estados Unidos, general Alexus Grynkewich, alertó al Pentágono sobre la escasez de fuerzas navales suficientes para continuar con la protección de Israel ante misiles balísticos entrantes, informaron fuentes oficiales a The Washington Post.En una notificación escrita, dirigida a altos mandos del Departamento de Guerra, señaló que sin otro destructor de la marina tendría que elegir la defensa de la “patria” estadunidense por encima de la de Israel. Por su parte, el Pentágono se negó hacer comentarios, en tanto que el mando europeo no respondió a solicitudes del Post.