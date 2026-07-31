Donald Trump Anuncia Acuerdo Para el «Desarme Completo» de Hamás

*- Pacta La Retirada de las Fuerzas Militares Israelíes en la Franja de Gaza

*- El Acuerdo de Desarme se da Tras Años de Negociaciones Estancadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza, que se llevaría a cabo por fases y que, en última instancia, conduciría a la retirada de las fuerzas israelíes.

Trump dio el anuncio a través de su cuenta de Truth Social:

«Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la PAZ y la SEGURIDAD duraderas», escribio el mandatario.

El presidente estadunidense aseguró que el reciente acuerdo representa un paso crucial para establecer un nuevo gobierno palestino en Gaza en coordinación con la Junta de Paz, al tiempo que garantizó que Israel obtendrá la seguridad requerida para evitar que la Franja siga siendo utilizada como plataforma de ataques armados.

También señaló que hace un año la región enfrentaba un escenario «devastador de violencia, crisis humanitaria y secuestros». El político republicano agradeció la labor de mediación desempeñada por Egipto, Catar y Turquía, destacando asimismo el desempeño de su equipo de trabajo en la consecución de este pacto.

Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. «, dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos también asegura que Israel se retirará de Gaza después de que Hamás entregue las armas.

«Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos».

Trump fue insiste al asegurar que de concretarse en un futuro inmediato el acuerdo de paz, un nuevo gobierno palestino tomaría control de la región.

Violencia en Gaza

A pesar de la persistente violencia en Gaza y los bombardeos israelíes que han dejado al menos cuatro muertos, la postura oficial de Israel exige el desarme completo de Hamás, la retirada de todo el armamento y la desmilitarización total de la Franja como condición indispensable antes de considerar una retirada militar o aceptar la propuesta actual.

Sin embargo, organismo internacionales dudan de que Israel retiro sus uerzas militares debido a su comportamiento en la zona, Cisjordania y Líbano, donde mantiene ataques constantes y letales a población civil.