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Ayuntamiento de Tapachula Honra el Legado de los Héroes que Forjaron Nuestra Historia

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*- El Alcalde Encabezó la Conmemoración del 215 Aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla
*- Recordó el Natalicio del General Sebastián Escobar, Personaje Fundamental en la Historia del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo encabezó la ceremonia conmemorativa por el 215 Aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, donde destacó que recordar a quienes dieron su vida por la libertad de México es también renovar el compromiso de servir con honestidad, unidad y responsabilidad a la ciudadanía.
En el marco de esta fecha, el Alcalde también recordó el natalicio del general Sebastián Escobar, personaje emblemático del Soconusco, cuya participación en la historia regional y cuyo legado documental, resguardado por el Archivo Histórico Municipal, fortalecen la identidad y la memoria de Tapachula.

Yamil Melgar afirmó que preservar la memoria de mujeres y hombres que marcaron el rumbo de México y de nuestra región permite mantener vivos los valores que dieron origen a una nación libre, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.
Finalmente, señaló que el ejemplo de Miguel Hidalgo y Costilla y Sebastián Escobar inspira a seguir construyendo un Tapachula con identidad, justicia y oportunidades para todas y todos.
En la ceremonia conmemorativa estuvo presente la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; el magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, José Luis Pinot Villagrán; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; el diputado Local por el Distrito XIX, Freddy Escobar Sánchez; así como representantes de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Guardia Nacional, entre otros invitados. Boletín Oficial

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