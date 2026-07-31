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Poder Judicial Refrenda su Compromiso con la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

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*Realizan Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sipinna.
Como parte del compromiso institucional que impulsa el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, con la protección de los derechos de las infancias y adolescencias, el consejero de la Judicatura, Hermann Hoppenstedt Pariente, participó en representación de esta casa de la justicia, en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna Chiapas), celebrada en la Sala Belisario Domínguez de la sede de Gobierno del Estado.

Durante la sesión, encabezada por la secretaria general de Gobierno y Mediación y coordinadora del Sipinna Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, se tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, se abordaron acciones orientadas a fortalecer las políticas públicas, la participación de niñas, niños y adolescentes en los espacios de toma de decisiones y la coordinación entre instituciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Con su participación, el Poder Judicial del Estado reafirma su convicción de que una perspectiva desde el interés superior de la niñez y la adolescencia, debe guiar el actuar jurisdiccional, impulsando una justicia humanista y comprometida con la construcción de una cultura de paz para las presentes y futuras generaciones. Boletín Oficial

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