Gobernador Eduardo Ramírez Realiza Intensa Gira de Trabajo en Huixtla y Frontera Hidalgo

*- Destacó el Compromiso de su Administración Para que la Niñez Chiapaneca Tenga Mejores Espacios Educativos.

*- Afirmó que una de sus Prioridades es el Cuidado del Medio Ambiente en la Entidad.

*- Refrendó la Voluntad Garantizar Espacios Libres de Violencia Para las Mujeres

*EL MANDATARIO INAUGURÓ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SANEAMIENTO DE MICROCUENCAS EN LA CIUDAD DE LA PIEDRA, Y EN LA FRONTERA ENCABEZÓ LA APERTURA DE UN CENTRO LIBRE.

Durante una gira de trabajo por los municipios de Huixtla y Frontera Hidalgo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una estrecha coordinación con los ayuntamientos para impulsar proyectos prioritarios que fortalezcan el bienestar social, los sectores productivos y la prosperidad de la región Soconusco.



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En Huixtla, el mandatario inauguró infraestructura educativa en la Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez, con una inversión superior a 2 millones de pesos, en beneficio de 341 estudiantes. Asimismo, supervisó las acciones integrales del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, donde resaltó los avances de esta estrategia, que promueve el trabajo conjunto entre autoridades y comunidades para fortalecer la sustentabilidad y el cuidado de la madre tierra.Posteriormente, en Frontera Hidalgo, Eduardo Ramírez inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim) y visitó la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, donde entregó aulas, obras exteriores y equipamiento, con una inversión superior a 5 millones de pesos. Estas acciones garantizarán espacios dignos y de calidad para 451 estudiantes. En ese marco, se comprometió a realizar la construcción de cinco aulas más y un módulo de baños para dejar completamente renovada esta institución.La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el Centro LIBRE brinda atención psicológica y jurídica, además de espacios de recreación y talleres de autoempleo para fortalecer la autonomía económica de las mujeres. De igual manera, hizo un llamado a denunciar cualquier caso de abuso, acoso u hostigamiento sexual, al enfatizar la importancia de romper el silencio y proteger a niñas, niños y adolescentes.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Huixtla se destinan cerca de 19 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de aulas didácticas y obras exteriores. Precisó que ya concluyeron los trabajos en la Primaria Mariano Matamoros, de la comunidad Cantón Las Delicias; el Preescolar Nicolás Copérnico, de Tzinacal; la Secundaria Técnica Número 73, de Francisco I. Madero; y el Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, de José María Morelos y Pavón. Asimismo, señaló que continúan en proceso diversas acciones en la Primaria Héroes de Chapultepec y la Telesecundaria 581, de la cabecera municipal; la Primaria Vicente Ramón Guerrero, de Playa Grande; y el Preescolar Francisco León, de Francisco I. Madero.Respecto a Frontera Hidalgo, detalló que las seis aulas entregadas en la Escuela Primaria Federal Ángel Albino Corzo Castillejos corresponden a la primera etapa del proyecto. Agregó que, en los próximos días, iniciará la segunda fase, que contempla la construcción de dos aulas adicionales, dos módulos de servicios sanitarios y tres aulas completamente equipadas.El director de la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos de Frontera Hidalgo, Carlos López Alfaro, expresó su agradecimiento a las autoridades, así como a las madres y los padres de familia, por el respaldo brindado para hacer posible la reconstrucción del plantel. Resaltó que el trabajo conjunto permitirá ofrecer mejores condiciones para la formación de las nuevas generaciones. A su vez, la alumna Violeta Eloísa Nampulá manifestó que las nuevas aulas representan una oportunidad para que las y los estudiantes tengan un futuro más prometedor y contribuyan al desarrollo de su comunidad.En representación de la Red de Tejedoras de la Patria “Voz y Fuerza de las Mujeres” en Frontera Hidalgo, Nancy Dimas Betancourt agradeció el impulso de espacios como el Centro LIBRE y compartió que logró salir de un entorno de violencia gracias a la atención y el acompañamiento recibidos. De igual forma, invitó a identificar las distintas manifestaciones de violencia, denunciar oportunamente y no normalizar ningún tipo de agresión. Boletín Oficial