Denuncian Invasión y Venta de Lotes en Orillas del Río Coatán

*- Especialistas Advierten Sobre los Riesgos de Construir en Zonas de Riesgo e Inundables

*- Vivales Ofrecen los Lotes con Documentos Apócrifos, Engañando a Quienes Buscan un Patrimonio

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio de 2026.- Personas sin escrúpulos, en abierta violación a las leyes que regulan las zonas federales, construyen viviendas y venden lotes en la ribera del río Coatán, al surponiente de la Ciudad de Tapachula, por lo que habitantes urgieron la intervención de las autoridades competentes.

José Antonio Chol Ruiz, Coordinador de la Organización Izquierda Siempre, manifestó que esta problemática se presenta en la colonia La Primavera, entre otras, donde ya existen construcciones e invasiones realizadas al margen de la ley.

«La problemática crece porque muchas personas, por desconocimiento, compran lotes ubicados en zonas prohibidas y, sobre todo, de alto riesgo. Así como hay edificios que fueron abandonados tras el tiempo del huracán Stan y que las vendieron, sin documentación», señaló.



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Con el objetivo de comercializar terrenos en la zona federal ubicada en las márgenes del río Coatán, dijo, algunos invasores rellenan predios con escombro y diversos materiales para posteriormente lotificarlos y venderlos.Advirtió que la situación es delicada, ya que es importante recordar que, en 2005, el huracán Stan borró del mapa alrededor de 40 colonias asentadas en las márgenes de este afluente; ahora, nuevamente se están invadiendo zonas federales, lo que podría derivar en una nueva tragedia durante la temporada de lluvias, ante el incremento del caudal del río.Ante este escenario, solicitaron la intervención de autoridades federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de Protección Civil estatal y federal, además de las autoridades de Desarrollo Urbano, para frenar las invasiones y evitar que continúe la venta ilegal de terrenos en áreas de alto riesgo. El ORBE/ Ernesto L. Quinteros