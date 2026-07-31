Taxistas Denuncian Presuntos Abusos por Parte de Agentes de Vialidad en Tapachula

*Afirman que son Hostigados por los Oficiales.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio del 2026.- Conductores del transporte público concesionado denunciaron públicamente lo que califican como una serie de abusos, actos de hostigamiento y presuntas irregularidades cometidas por elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, situación que, aseguran, afecta directamente el sustento de cientos de familias que dependen del trabajo al volante.

Los operadores Fleury Díaz Herrera y Luis Manuel Cruz García, relataron que fueron sancionados mientras circulaban a baja velocidad en una zona turística, donde, según su versión, agentes de Vialidad los interceptaron argumentando que se encontraban estacionados de manera indebida.



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Fleury Díaz explicó que se vio obligado a detener momentáneamente su unidad debido a que un agente en bicicleta se atravesó frente a su vehículo; sin embargo, afirma que esa maniobra fue utilizada como argumento para retirarle la licencia de conducir, pese a que, asegura, nunca permaneció estacionado ni incurrió en alguna falta al reglamento.Los trabajadores del volante señalaron que este tipo de operativos se realizan con frecuencia, y acusaron que algunos elementos permanecen a la espera de conductores para infraccionarlos, en lugar de privilegiar la prevención y el orden vial. También denunciaron presuntas actitudes prepotentes, amenazas y falta de respeto durante las revisiones.De acuerdo con los entrevistados, las multas pueden alcanzar entre mil 500 y 2 Mil Pesos, cantidad que representa un fuerte golpe para la economía de quienes obtienen su ingreso diario transportando pasajeros.«Nos quitan el pan de cada día que llevamos a nuestras familias», expresó Luis Manuel Cruz, quien calificó de injustificadas las sanciones aplicadas.Asimismo, cuestionaron que mientras los taxistas son objeto de revisiones constantes, otros vehículos particulares presuntamente cometen infracciones sin recibir sanción alguna, lo que, a su juicio, evidencia un trato desigual y alimenta la percepción de corrupción dentro de la corporación.Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades responsables para revisar el actuar de los agentes de Tránsito y Vialidad, fortalecer su capacitación, promover un trato digno hacia los ciudadanos y garantizar que la aplicación del reglamento se realice con imparcialidad, transparencia y pleno respeto a los derechos de los trabajadores del transporte.Los concesionarios y operadores coincidieron en que la autoridad debe recuperar la confianza ciudadana mediante acciones que privilegien la legalidad y el servicio público, evitando prácticas que, aseguran, terminan castigando a quienes diariamente buscan llevar el sustento a sus hogares. EL ORBE/ Mesa de Redacción