Chiapas Fortalece el Derecho a la Identidad de Hijos de Migrantes con Nuevo Convenio institucional

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio de 2026.- Con la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de la Frontera Sur y el Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, además de la instalación de la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad para Personas en Contexto de Movilidad, Chiapas dio un paso para garantizar el registro oportuno de niñas y niños hijos de personas migrantes.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado eliminará el requisito de apostillar documentos extranjeros para expedir actas de nacimiento, facilitando el acceso al derecho a la identidad de menores nacidos en la entidad o que transitan junto con sus familias.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, explicó que esta medida se sustenta en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el propósito de brindar certeza jurídica a la niñez en contexto de movilidad.

Las Oficialías del Registro Civil podrán emitir directamente las actas de nacimiento sin que los padres deban realizar el proceso de apostillamiento de documentos expedidos en el extranjero, reduciendo tiempos y obstáculos para acceder a este derecho, dijo.

Asimismo, exhortó a madres y padres migrantes a acudir a las oficialías del Registro Civil para iniciar el trámite correspondiente y obtener el documento que acredita la identidad de sus hijas e hijos.

Nieto Arreola reconoció que la implementación de esta política representa un reto operativo, por lo que el Gobierno de Chiapas trabaja en el fortalecimiento institucional mediante la modernización de los servicios públicos.

Entre las acciones destaca la digitalización del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad y del sector notarial, con el objetivo de ofrecer trámites más ágiles, eficientes y accesibles tanto para la población chiapaneca como para las personas en contexto de movilidad. EL ORBE/Nelson Bautista