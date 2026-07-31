SGGyM Fortalece Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Políticas Públicas de Protección Integral

En seguimiento a la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer la protección integral y la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, la secretaria general de Gobierno y Mediación y coordinadora del Sipinna Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, participó en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante la sesión, Rodríguez Ovando tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, el primero en conformarse en el estado de Chiapas, como espacio permanente de participación para que sus opiniones, experiencias y propuestas sean consideradas en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con la protección integral de sus derechos.



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La jornada institucional tuvo como propósito fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades, organismos, sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, garantizando que sus voces sean consideradas en las decisiones públicas que inciden directamente en su bienestar, desarrollo y seguridad.Como parte de su intervención, Rodríguez Ovando reconoció la participación de niñas, niños y adolescentes que integran este órgano consultivo, así como el acompañamiento permanente de Unicef en Chiapas para fortalecer las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia.Asimismo, destacó que el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Proespinna, representa una herramienta estratégica para consolidar acciones institucionales en favor de este sector de la población.“Proespinna representa una gran oportunidad para fortalecer las políticas públicas en favor de la niñez y la adolescencia en nuestro Estado”, señaló.Como parte del orden del día, se presentó la metodología para elaborar el Proespinna, instrumento de política pública que permitirá identificar prioridades, definir líneas de acción y atender problemáticas relacionadas con niñas, niños y adolescentes en Chiapas.Una vez concluido, el Proespinna deberá ser aprobado por el pleno del Sipinna Chiapas y publicado en el Periódico Oficial del Estado para su implementación por las instituciones competentes, fortaleciendo así la planeación institucional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.En la sesión también se propuso la creación de la Comisión de Crianza Positiva para Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de impulsar acciones orientadas a promover entornos familiares, comunitarios e institucionales basados en el respeto, cuidado, protección y desarrollo integral.Al respecto, la secretaria general subrayó que una de las prioridades del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es fortalecer las acciones de prevención desde los hogares, por lo que la Comisión de Crianza Positiva será un espacio relevante para promover nuevas formas de acompañamiento familiar en beneficio de la niñez y adolescencia.Asimismo, se dio a conocer la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del Sipinna Chiapas, con la finalidad de ampliar los mecanismos de participación y fortalecer la representación de niñas, niños y adolescentes en los espacios institucionales de diálogo y toma de decisiones. Boletín Oficial