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El Fiscal Llaven Informa

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Acompáñame en este en vivo, donde compartiré los detalles del operativo que permitió la detención de Manuel “N”, alias “El Tito”, presunto feminicida de Beany “N”; informaré sobre la aprehensión de dos presuntos pederastas en Pantepec y los avances en la investigación por hechos de violencia contra estudiantes de una Escuela Normal Rural. Además, como cada lunes, presentaré la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez y a nivel estatal
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