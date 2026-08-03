El Fiscal Llaven Informa

Acompáñame en este en vivo, donde compartiré los detalles del operativo que permitió la detención de Manuel “N”, alias “El Tito”, presunto feminicida de Beany “N”; informaré sobre la aprehensión de dos presuntos pederastas en Pantepec y los avances en la investigación por hechos de violencia contra estudiantes de una Escuela Normal Rural. Además, como cada lunes, presentaré la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez y a nivel estatal

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