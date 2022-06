La Fiesta Futbolera en los Partidos Amistosos

*Club Águilas llega de visita y se lleva los dos Triunfos

En las vísperas del inicio del Torneo Apertura de Liga en las Categorías Infantiles- Juveniles en la Liga Institutos Participantes, el pasado fin de semana llegó a las canchas Olefinas La Cartonera, el Club Águilas para enfrentar a la Escuela Cruz Azul en la Sub 11, y contra Santos Tapachula en la Sub 15.

Pues bien, las Águilas se plantaron de buena manera para llevarse los dos triunfos.

Lo Acontecido.

En la Sub 11 el duelo estuvo muy atractivo, movido por parte de ambos clubes, un conjunto de Águilas que aprovechó la desconcentración de los celestes para anotar sus goles, el plantel cruzazulino trató de reaccionar, pero el tiempo ya no les alcanzó por lo que Águilas se llevó el triunfo 3 a 2.

En la Sub 15, también fue un encuentro de ir y venir, llenó las características para que los profesores pudieran ver a sus pupilos en acción. Las Águilas desde muy tempana hora en el partido ya ganaba tranquilamente, pero Santos Tapachula reaccionó, logró enderezar bastante el camino aunque al final Águilas se quedó con el triunfo 4 a 3. IP