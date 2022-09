¡Otras Vez la Decepción Mexicana!

* México Cae Vergonzosamente Contra Colombia, con Voltereta Incluida.

La Selección Nacional Mexicana sigue sin poder redondear sus actuaciones y esta vez fue derrotada 2-3 ante su similar de Colombia en lo que fue el ultimo encuentro de preparación en el continente rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En un buen primer tiempo del equipo mexicano, el Tricolor sacó una cómoda ventaja de 2-0 gracias a un penal cobrado por Alexis Vega a los 5 minutos del comenzadas las acciones, más adelante, al 29, Gerardo Arteaga puso el 2-0 gracias a un balón filtrado por Erick Gutiérrez que parecía darle tranquilidad a los aztecas.

No obstante, en el segundo tiempo las cosas cambiaron radicalmente primero Luis Sinisterra acercó a los Cafetaleros, al 49, con un cabezazo venido de tiro de esquina. Tres minutos después el mismo Sinisterra igualó el marcador con un cañonazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo que llegó al área mexicana desde un saque de banda.

Colombia no se conformó y con un golazo de volea de Wilmar Barrios llegó la voltereta en contra del Tri a los 67 corridos. El cuadro de Gerardo Martino intentó recuperarse pero todo fue en vano con lo que sumo una nueva derrota que no hace ver bien a los Tricolores con miras a su debut ante Polonia en el mundial de Qatar. SUN