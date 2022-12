Países Bajos Acaba con la Ilusión de EEUU al Derrotarlo 3-1

Doha, Qatar, diciembre 3.- Sí, Estados Unidos sacó la cara por Concacaf al ser el único equipo de la región que logró pasar a los octavos de final.

Las malditas comparaciones y golpes bajos se comenzaron a dar: «Ya hay un nuevo gigante en la zona», dijeron algunos, en claro ataque a la crisis mexicana.

Y puede ser que Estados Unidos haya tomado el mando, pero —al final— se mostró como un «Gigante de papel», al ser derrotado con suma facilidad por Países Bajos, que cascareando lo derrotó (3-1), para avanzar a los cuartos de final.

La Naranja Mecánica de Louis van Gaal es una versión fría y calculadora, dejando la filigrana a unos cuantos artistas; trabajan los obreros. Combinación perfecta. Estados Unidos no la exigió.

El buen juego estadounidense de la primera fase se escondió, dejando a los tres anfitriones para 2026 (México, Estados Unidos y Canadá) con mucho trabajo, si es que no quieren ser comparsas.

Con un plan medido, seguro e intocable, Países Bajos se puso en ventaja fácilmente.

No se salió del librito: Le dio el balón a Estados Unidos, que sufría para pasar una primera línea defensiva, sudaba para superar una segunda línea y, si esto ocurría, siempre llegaba el corte oportuno, la cobertura. Y adelante, velocidad y contundencia.

Memphis Depay, en jugada de 10 toques seguidos, abrió el marcador para los anaranjados (10’), y ya en el final de la primera parte, Daley Blind puso el segundo.

Estados Unidos lo intentó, pero sus recursos fueron pobres. Ante un equipo tan bien organizado, careció de chispa.

El cuadro de los Países Bajos consintió al rival durante la mayor parte de la segunda mitad. Los estadounidenses comenzaron a tocar la puerta una y otra vez.

Y cuando tenía el contragolpe, cascareaba, pensando que el juego estaba ganado.

Gregg Berhalter mandó los cambios y de inmediato le dieron resultado. Haji Wright, de casualidad, anotó (76’).

Pero la ilusión de la Concacaf duró sólo unos minutos.

Países Bajos volvió a tomar el juego en serio y Denzel Dumfries de inmediato volvió a poner los dos goles de ventaja (81’). SUN