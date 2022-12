Argentina Vence 2-1 a Australia y Clasifica a Cuartos de Final

Ciudad de México, diciembre 3.- Lionel Messi está en Qatar para hacer historia y si los partidos fueran sus capítulos, el cuarto de ellos se escribirá con letras de oro. En el partido número 1000 de su carrera, el astro argentino abrió la cuenta por tercera vez en la Copa del Mundo para la Albiceleste, convirtiendo por primera vez en la fase final de un Mundial y colocándose a un gol de distancia de ser el máximo goleador argentino en la historia del torneo.

La primera parte fue una batalla estratégica que supo ganar Lionel Scaloni. Los primeros 25 minutos, Argentina estuvo encima de su rival y al no poder romper las líneas australianas, bajó el ritmo e invitó al equipo dirigido por Graham Arnold a jugar y abrir espacios. Los Socceroos empezaron a armar jugadas desde su propio arco pero en ningún momento incomodaron al país que finalizó la fase de grupos como líder del Grupo C.

El Estadio Ahmad bin Ali se encendió cuando Lionel Messi (35’) recibió en los linderos del área un rebote de Nicolás Otamendi y con su tradicional tiro al segundo poste, venció a Mat Ryan que a pesar de estirarse, no alcanzó a desviar el tiro que se transformó en el 1-0 parcial de Argentina.

En la segunda mitad, Julián Álvarez (56′) en su segunda titularidad mundialista anotó el segundo gol del partido en un premio a la perseverancia. Después de estar todo el partido presionando la salida del portero, logró robarle el balón y empujar el balón al fondo de la red. Argentina pasaba por su mejor momento en el partido y quizás en el Mundial, pero el cansancio empezó a hacer estragos y la obligación australiana de convertir se hizo presente.

Craig Goodwin (76′), que ingresó de cambio diez minutos antes, soltó un disparo violento por fuera del área argentina que se impactó en el cuerpo de Enzo Fernández y el desvío en la trayectoria terminó adentro de la portería de Emiliano Martínez. Sin embargo, no fue suficiente para que Australia pueda soltarse en ataque y poder empatar.

Finalmente, Argentina mantuvo el control, recuperó el dominio del partido y selló su clasificación a Cuartos de Final, donde enfrentará a Países Bajos.

Lionel Messi llegó a nueve goles con la Selección Argentina en Mundiales y está a uno de igualar a Gabriel Batistuta como máximo artillero argentino en el torneo. SUN