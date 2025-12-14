Auto Pack Gana la Serie Ante Dorados en Beisbol

Tapachula, Chiapas.- La novena del Deportivo Auto Pack derrota 4 carreras a 3 a Dorados, y gana la serie 2-1, el pasado fin de semana por la tarde en el Diamante de Beisbol Alejandro Córdova García, a cargo de Jorge Ramos Flores.

Partido jugado a toda intensidad, ya que el primer duelo de la serie, Dorados, derrotó a Auto Pack, pero en el segundo duelo perdieron, alargando se al tercer duelo decisivo.

Partido emocionante donde Dorados tomó ventaja 1 carrera a 0, pero Auto Pack demostró el porqué son los actuales campeones, y con sendas carreras en base a su buen bateo, terminaron ganando 4 carreras a 3.

Hoy, en punto del mediodía, arrancará el primer partido de esta gran final en un encuentro muy parejo, ya que ambas novenas cuentan con excelentes Peloteros en sus filas. EL ORBE/Virgilio Cruz