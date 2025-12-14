Junior Soccer Derrota 4-0 a Liverpool

Tapachula, Chiapas.- El cuadro de Junior Soccer se impone por pizarra de 4-0 al Deportivo Liverpool, en la mañana del pasado domingo en el campo Córdova Dos, en la categoría Juvenil A del Alejandro Córdova García, que preside Eduardo Cruz.

Una primera parte muy peleada al inicio, pero al pasar de los minutos Junior Soccer manejó bien su pelota, y con dos anotaciones de su atacante Paul López, y uno de Andy Matías se fue al descanso.

En la segunda parte, Liverpool se paró bien en todas sus líneas y generó algunos avisos al arco rival, pero antes de que finalizara el cotejo, Junior Soccer los vacuna con el 4-0 con otra diana de Andy Matías.

En esta misma categoría, Atlético Soconusco derrota 2-0 a Coga FC, y en Juvenil B, Atlético Soconusco le receta la misma dosis de 2 a 0 a Coga FC. EL ORBE/Virgilio Cruz