¡Intensa Jornada Futbolera en la Veteranos Júnior en la AM!

*Jornada 3

Excelentes partidos se llevaron a cabo el pasado domingo, en el campo uno y dos de la liga de futbol Asociación Médica, correspondiente a la fecha 3 del Torneo de Apertura 2023, en su categoría veteranos júnior, organización deportiva que preside David Olvera Santos.

El campeón del Torneo de Clausura 2023, Deportivo Magisterio sigue sumando triunfos, y derrota 5-2 a Real Indeco, posesionándose del primer lugar en lo que va de la competencia; el subcampeón Eléctrica Makalu derrota 6-1 a Emsad Suicobach; Panamericana golea 10-1 a Liverpool; y Evolution se impone 7-1 al Atlas, en acciones del campo uno.

En el campo Dos, Amigos FC y Deportivo Walker, dividen puntos al igualar 2-2; Médicos Democráticos da la sorpresa al vencer 4-3 a Real Soconusco en un buen partido; Geriátricos supera 4-1 a Lups Spa. El Orbe/Virgilio Cruz

Rol de Juego de la Jornada 4

Domingo 03 de Septiembre 2023

Campo 1

08:00 Wlaker vs Médicos Democráticos

10:00 Geriátricos vs Real Soconusco

12:00 Amigos vs Emsad Suicobach

14:00 Atlético Civil vs Atlas

Campo 2

09:00 Lups Spa vs Magisterio

11:00 Real Indeco vs Panamericana

13:00 Eléctrica Makalu Liverpool